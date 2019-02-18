Назван срок первого полета российского электросамолета

Первый полет российского самолета с электродвигателем, как ожидается, будет совершен в 2020 году, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«В 2020 году демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости планируется испытать на летающей лаборатории», – передает РИА «Новости» сообщение ФПИ.

Отмечается, что разработанные технологии могут быть использованы при создании различных летательных аппаратов, в том числе многороторных.

В фонде уточнили, что демонстратор разрабатывается в ЦИАМ на базе электрического двигателя мощностью 500 кВт, созданного ЗАО «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований.

«Повышения удельной мощности двигателя планируется достичь за счет использования в его конструкции ВТСП-материалов второго поколения, охлаждаемых жидким азотом», – говорится в сообщении.

При этом главная особенность сверхпроводников – значительное снижение, вплоть до практически полного отсутствия, электрического сопротивления. Использование ВТСП также позволит снизить массогабаритные характеристики электрических машин и гибридных силовых установок на их основе, уточнили в фонде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) прошли успешные демонстрационные испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт. ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

В прошлом году сообщалось, что правительство Норвегии собирается перевести внутреннее авиасообщение на электрические самолеты к 2040 году.