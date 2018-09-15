Норвегия решила пересесть на электросамолеты

Правительство Норвегии собирается перевести внутреннее авиасообщение на электрические самолеты к 2040 году.

Планы Норвегии сделать так, чтобы все местные авиаперелеты осуществлялись на электрических самолетах, связаны со стремлением снизить выброс в атмосферу парниковых газов, передает Русская служба ВВС.

Для Норвегии с ее гористым ландшафтом и множеством островов у побережья большинство перелетов – короткие.

«У нас полет часто длится от 15 до 30 минут. Поэтому мы решили разработать программу, в рамках которой производители электрических самолетов могли бы через пару лет начать соревноваться за право участвовать в ней», – сказал директор компании по эксплуатации аэропортов Avinor Даг Фальк-Петерсен.

Препятствием в осуществлении плана является тот факт, что самолеты, работающие на электричестве – небольшие, рассчитанные максимум на двух человек.

В Норвегии надеются, что производители предложат электросамолеты, рассчитанные на 25 – 30 мест, и что первые такие машины можно будет ввести в эксплуатацию к 2025 году.

«Мы уверены, что такой самолет сможет летать на электричестве», – отметил Фальк-Петерсен.

В 2017 году холдинг «Технодинамика» заявлял о планах построить «более электрический» самолет на основе нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Компании Airbus, Rolls-Royce и Siemens объявляли о запуске совместного проекта по созданию прототипа самолета с одной турбиной на электротяге мощностью два мегаватта и тремя турбовентиляторными двигателями.

В 2011 году французские специалисты создали первый в мире пилотируемый легкий самолет с электрическим двигателем.