Активисты ОНФ продезинфицировали детские площадки в Ростове-на-Дону

В пятницу волонтеры акции #МыВместе и Общероссийского народного фронта провели дезинфекцию детских площадок в самых крупных районах Ростова-на-Дону, сообщила газете ВЗГЛЯД координатор ОНФ Вероника Лисица. Акция была приурочена к предстоящему Дню защиты детей.

«Сегодня в преддверии Дня защиты детей ОНФ волонтеры акции #МыВместе, ЖКХ и МЧС продезинфицировали 13 детских площадок. Раствор, которым обрабатывали объекты, безопасен для людей и животных. Ребята были в спецкостюмах, им предоставили необходимое оборудование», – рассказала координатор ОНФ в Ростовской области Вероника Лисица.

Лисица уточнила, что акция прошла в самых крупных районах Ростова-на-Дону: в Советском, Первомайском и Ворошиловском районах.

В Ростовской области штаб акции #МыВместе организован на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с Ассоциацией волонтерских центров и «Волонтерами-медиками». Волонтеры помогают пожилым, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям. Добровольцы доставляют продукты и лекарства, разносят бесплатные продуктовые наборы особо нуждающимся.

Ранее в рамках акции #МыВместе волонтеры «Молодежки ОНФ» начали оказывать адресную помощь коллективам медицинских клиник и больниц по всей России.

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