Волонтеры «Молодежки ОНФ» начали оказывать помощь врачам по всей стране

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Импортозамещение в ИТ зашло в тупик

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», основатель комитета по информационной безопасности РУССОФТ
Главная цель – повышение конкурентоспособности российской ИТ-продукции на мировом рынке – пока не достигнута. Если говорить о причинах кратко, то отечественные разработчики часто продают в России то, что за границей бесплатно. Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
Обсуждение: 125 комментариев
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              Волонтеры «Молодежки ОНФ» начали оказывать помощь врачам по всей стране

              18 мая 2020, 14:15

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В рамках акции #МыВместе волонтеры «Молодежки ОНФ» начали оказывать адресную помощь коллективам медицинских клиник и больниц по всей России.

              В 69 регионах страны «Молодежка ОНФ» сформировала группы оперативного реагирования для помощи коллективам больниц, в которых идет перепрофилирование корпусов под прием больных коронавирусной инфекцией и пневмониями, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              В Липецкой области участники команды «Молодежки ОНФ» в течение уже двух месяцев доставляют бесплатные обеды медицинским работникам «Центра СПИДа», Областной инфекционной больницы, кожно-венерологического диспансера, интерната для пожилых и инвалидов, станции скорой медицинской помощи и персоналу Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1.

              В Северной Осетии молодые люди помогают переоборудовать терапевтическое отделение ЦРБ Пригородного района, которое начинает прием больных с коронавирусной инфекцией. В Перми участники команды «Молодежки ОНФ»  совместно с птицефабрикой «Пермская» доставляют продуктовые наборы для врачей краевой детской клинической больницы и ГКБ № 4.

              «Мы помогаем всем, до кого можем дотянуться. Сейчас очень важна наша помощь медицинским персоналам в тех клиниках, где открываются обсервации для приема и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Тяжелая физическая работа нам вполне по силам и мы считаем правильным, если выполнять ее будут крепкие парни, а не медсестры с санитарками. Например, в недавнем выезде в Москве по работам в 75-м павильоне ВДНХ, там,где запускают временный госпиталь, участвовали около 70 человек. Всего по стране численность групп оперативного реагирования более тысячи человек. Обеспечение средствами индивидуальной защиты коллективы станций скорой помощи или больниц, тоже необходимо сегодня. Маски и костюмы, бахилы – это расходный материал, его много не бывает», – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

              Ленинградская команда «Молодежки ОНФ» на постоянной основе передает воду, кожные антисептики, защитные маски врачам ГКУЗ ЛО «ДПБ» Ленинградской области Дружносельской психиатрической больницы, ГБУЗ «ЛОКБ» Областной клинической больницы. В выходные участники «Молодежки ОНФ» доставили партию СИЗов в больницу Всеволожска.

              «Спасибо большое «Молодежке ОНФ» и волонтерам-медикам! В сегодняшней эпидемиологической ситуации чем больше средств защиты, тем лучше. Количество вызовов растет. Костюмы одноразовые, мы должны их после каждого контактного пациента утилизировать. Поэтому для нашего отделения скорой помощи такая помощь очень своевременна», – поблагодарила фельдшер отделения скорой помощи Всеволожской межрайонной клинической больницы Александра Жукова.

              В Республике Коми волонтеры доставляют обеды и ужины от предпринимателей Сыктывкара в ГБУЗ РК Корткеросскую Центральную больницу, Республиканскую инфекционную больницу, в отделение радиологии Коми Республиканской больницы, в Республиканский кардиологический и диагностический центр, Городскую больницу Эжвинского района, Сыктывкарскую станцию скорой помощи и села Выльгорт.

              Саратовская команда «Молодежки ОНФ» помогает перепрофилировать Областную офтальмологическую больницу Саратова под прием пациентов с коронавирусом. Они провели уборку и дезинфекцию корпусов, помогли в переоборудовании складских помещений, подготовили палаты для пациентов.


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