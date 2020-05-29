Президент Татарстана Рустам Минниханов решил выдвигаться на новый срок

Рустам Минниханов планирует выдвигаться на должность президента Татарстана, сообщили в пресс-службе президента республики по итогам его встречи с активистами республиканского общественного движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».

«Президент России Владимир Путин дал высокую оценку проделанной в республике работе. Это не только моя заслуга – это заслуга очень многих людей. В том числе тех, кто работал до нас и заложил мощный потенциал для дальнейшего развития. Спасибо вам за доверие. Я готов к любым вызовам», – передает ТАСС слова Минниханова.

Выборы президента Татарстана должны состояться осенью 2020 года.

20 мая президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в режиме конференции поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок.