Цыбульский оценил перспективы развития ключевого предприятия региона

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в четверг находится с рабочим визитом в Новодвинске, где он посетил одно из ключевых предприятий региона – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.

ЦБК введен в эксплуатацию в августе 1940 года, за 80 лет он стал неотъемлемой частью деревообрабатывающей промышленности Поморья. Сегодня здесь производят целлюлозу, бумагу и картон, включая бумагу для гофрирования и прочие упаковочные материалы, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

АО «Архангельский ЦБК» включен в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации и в настоящий момент реализует инвестиционный проект, включенный в 2008 году приказом Минпромторга России в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов «Реконструкция производства картона».

Главе региона показали основные производственные помещения предприятия: древесно-подготовительный цех, картоноделательную машину и новую выпарную станцию.

Строительство выпарной станции для упаривания дополнительных объемов щелоков с варки полуцеллюлозы стало возможным благодаря инвестпроекту. Она введена в строй в начале 2020 года. И уже заметен серьезный экологический эффект: снижение водопотребления до 50%, выбросов в атмосферу – до 65%.

Как отметил гендиректор АЦБК Дмитрий Зылев, планов по развитию у комбината много, основные направления – газификация АЦБК, повышение производительности производства целлюлозы и строительство новой очереди производства картона.

Александр Цыбульский высоко оценил производственный процесс АЦБК и вклад предприятия в экономику региона.

«Я бывал на разных предприятиях, но целлюлозно-бумажное посетил впервые. Поражают как масштабы производства, так и тонкости производственного цикла. Я убедился, что АЦБК не только является одним из основных налогоплательщиков области, но и серьезным работодателем, который заботится о своих сотрудниках: создает комфортные условия труда, обеспечивает социальные гарантии. Это важное для региона производство необходимо развивать и дальше», – сказал он.

Глава региона также пообщался в формате видео-конференц-связи с работниками АЦБК.

Обсудили перспективы развития комбината, реализацию инвестпроектов в условиях экономической ситуации, обусловленной пандемией, поддержку сотрудников, проблемы, которые волнуют горожан. Среди них – уборка мусора, ремонт дорог, нехватка узких специалистов в городской больнице. Все вопросы Александр Цыбульский взял на контроль.

В ходе рабочей поездки в Новодвинск глава региона также оценил состояние городского Дома культуры, который нуждается в серьезной реконструкции, ход ремонтных работ на дорогах муниципалитета. Также он встретится с главой города Сергеем Андреевым и депутатами городского Совета.