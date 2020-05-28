СИЗО в Москве впервые за восемь лет вышли из режима переполненности

Московские следственные изоляторы впервые за восемь лет вышли из режима превышения числа содержащихся под стражей над количеством предусмотренных в СИЗО мест, сообщили в УФСИН по Москве.

Уточняется, что в настоящее время в следственных изоляторах столицы содержится под стражей 9029 человек при лимите наполнения 9214 мест, пишет ТАСС.

Напомним, с апреля 2012 года подразделения функционировали в условиях превышения установленного лимита численности, для обитателей столичных СИЗО даже пришлось закупить раскладушки.