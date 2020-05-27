Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE отыграла 2,8% от минимальной отметки торговой сессии – до 35,28 доллара за баррель, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии после падения в пике на 5,3%.

Нефть марки WTI опустилась уже на 2,4% и находилась на уровне 33,52 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов по состоянию на 19.09 мск.

Отмечается, что нефтяные котировки замедлили падение после разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом о ситуации на рынке нефти.