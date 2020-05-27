Володин заявил о росте числа заразившихся коронавирусом депутатов

Количество выявленных случаев коронавируса среди депутатов Госдумы растет, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У нас количество инфицированных растет, медленно, но растет среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, что люди уже переболели, также растет», – цитирует ТАСС Володина.

В связи с этим спикер Госдумы призвал депутатов меньше общаться, меньше участвовать в разных ток-шоу и меньше посещать массовые мероприятия.

«Лучше здесь останьтесь и не ездите в регион, а поедете туда, когда снимут ограничения. У нас следующая неделя региональная, но, если будут приняты решения, которые потребуют от нас в развитие этих решений принятия законов, нам придется собраться», – подчеркнул спикер.

Против поездок депутатов выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Хотел уточнить – зачем вы должны ехать в регион, я не понимаю? Все мероприятия запрещены, к вам никто не придет. Это что, хитрая уловка, чтобы на рыбалку сходить?» – спросил он.

Ранее Володин заявил, что еще пятеро депутатов перенесли коронавирус на ногах, у них обнаружены антитела.

До этого советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова сообщила, что коронавирус выявлен у шестерых депутатов Госдумы.

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