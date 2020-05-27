Прокуратура не утвердила обвинение по делу экс-главы НПО им. Лавочкина

Прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и адвоката Игоря Третьякова о хищении 300 млн рублей, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Алексей Коврижкин.

«По делу Третьякова, Лемешевского и Аверьяновой прокуратура не утвердила обвинительное заключение и вернула дело в следствие», – передает ТАСС слова Коврижкина.

Напомним, Лемешевский был арестован 26 июля 2018 года по обвинению в хищении у Роскосмоса около 330 млн рублей. Другими фигурантами дела стали адвокат Игорь Третьяков и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.