Аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима ограничений

Постепенный выход из режима противоэпидемических ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса, начался в столичном аэропорту Внуково, сообщили в авиагавани.

«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», – передает ТАСС сообщение аэропорта.

Напомним, в апреле аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на половину.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД