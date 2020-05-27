Минздрав подтвердил готовность обеспечить дополнительные выплаты медикам

Если потребуются дополнительные деньги на выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, Минздрав России готов выделить средства, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Его спросили, будут ли выделены средства из федерального центра, если выяснится, что кого-то из медиков забыли или не предусмотрели. Мурашко ответил: «Да, конечно, будут выделены», – передает РИА «Новости».

Он отметил, что создан ресурс для обращения медиков, где они могут получить разъяснения, касающиеся соответствующих выплат. Чуть более 50% – это те обращения, которые разъяснены, и люди получили разъяснения, что выплаты не положены этой категории.

Оценивая число медиков, которые не получили выплат, хотя имеют на них право, Мурашко сообщил, что «цифра очень для страны небольшая – получилось чуть более 1 тыс. человек». Он указал, что главврачи должны отработать ситуацию вовремя, поскольку любого напряжения в коллективе сейчас следует избегать.

21 мая министр сообщил, что все дополнительные средства медработникам, полагающиеся за работу с пациентами с коронавирусом, были выплачены к 15 мая.

25 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство видит положительную динамику по выплатам медикам, сейчас деньги выплачиваются за май.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД