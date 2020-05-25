Мишустин заявил о положительной динамике по выплатам медикам

Правительство видит положительную динамику по выплатам медикам, сейчас деньги выплачиваются за май, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы видим положительную динамику, активно идут выплаты за май, правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены: врачам, медперсоналу, водителям скорой помощи», – передает его слова РИА «Новости».

Мишустин заявил, что обращения медиков по вопросу выплат, которые поступают через портал госуслуг, продолжают отрабатываться.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что Минздрав контролирует сроки выплат медикам.

«Нами создан ресурс по персональным выплатам, то есть сегодня в рамках единой государственной информационной системы органы исполнительной власти и медицинские организации подают нам полностью весь список людей, получивших персонально выплаты», – рассказал он.

Глава Минздрава отметил, что ведомством создан ресурс по обращениям граждан.

«На него поступили обращения, которые персонально маршрутизируются в личные кабинеты высших должностных лиц субъектов РФ и рассматриваются медицинскими организациями. Министерство здравоохранения полностью контролирует и сроки, и порядок рассмотрения, в том числе проводит анализ данных рассмотрений», – подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что рассмотрено 55% обращений, остальные находятся в медицинских организациях на рассмотрении.

«По результатам выплат – 20% медицинских работников получили выплаты по результатам рассмотрений, 14% по обращениям, также начисляются и выплачиваются в понедельник – вторник выплаты по тем спорным случаям, которые возникали. 51% случаев не соответствовал условиям выплат, были даны разъяснения и по 15% – это ошибочные данные, введенные в ресурс», – пояснил министр.

Мурашко добавил, что за апрель федеральные выплаты медикам завершены, передает ТАСС.

«По президентским выплатам завершены выплаты по апрелю 153 тыс. 373 медицинским работникам», – сказал министр.

На прошлой неделе он говорил, что все дополнительные средства медработникам, полагающиеся за работу с пациентами с коронавирусом, были выплачены к 15 мая.

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