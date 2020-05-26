Путин напомнил губернаторам о проблемах помимо COVID-19

Президент Владимир Путин на совещании, посвященном паводкам и природным пожарам, напомнил губернаторам, что кроме борьбы с распространением коронавируса в регионах есть и другие насущные проблемы.

«Я хотел бы сегодня послушать ваш доклад и послушать коллег наших из регионов по вопросу о том, как складывается эта ситуация на сегодняшний день, где она наиболее сложна, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти для того, чтобы выйти из этой ситуации и, самое главное, людей поддержать. Чтобы мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах», – приводит РИА «Новости» слова главы государства в ходе совещания по весенним паводкам и пожароопасной ситуации.

Ранее Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.