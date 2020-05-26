Москвичи оплатили штрафы за нарушение самоизоляции на 2,2 млн рублей

Москвичи оплатили штрафы за нарушение режима самоизоляции на общую сумму 2,2 млн рублей, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Фактически оплачено на сегодняшний день 2,2 млн рублей. Это те люди, которые не решили оспаривать [штраф] и сразу оплатили, не стали ничего дожидаться», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, власти города могут аннулировать еще 370 штрафов за нарушение самоизоляции пользователей приложения «Социальный мониторинг».

«У нас порядка 170 обращений, где мы видим, что люди находились в КТ-центре, а также у нас есть порядка 200 обращений (по поводу штрафов – прим. ВЗГЛЯД), когда человек уже в стационаре – то есть поменял свой статус с домашнего лечения на госпитализацию. И по таким обращениям мы в ближайшие дни принимаем решения и отменяем штрафы», – сказал Данчиков.

Также начальник Главконтроля отметил, что в московские суды поступило около 238 жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции, а в адрес Главного управления 2,5 тыс. жалоб.

«Уже жалобы появились, и говорить, что их маленькое или большое количество, думаю, не стоит. Каждая жалоба – это повод для того, чтобы мы обратили пристальное внимание и разобрались с этой проблемой», – сказал Данчиков.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк заявил, что полной «амнистии» по штрафам за нарушение обязательной самоизоляции, выписанным москвичам через приложение «Социальный мониторинг», не будет.

До этого глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости отменить все штрафы, выписанные москвичам за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг». Он уверен, что из-за сбоев приложение не справилось со своей задачей.

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