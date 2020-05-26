Нефть подорожала на признаках восстановления спроса

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на растущем оптимизме за восстановления баланса спроса и предложения.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,97% – до 36,23 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 3,43%, составив 34,4 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник оптимизм инвесторов подкреплен признаками того, что страны придерживаются обязательств по сокращению объемов добычи, в то время как все больше стран начинают снимать карантинные ограничения и спрос на сырье по всему миру начинает восстанавливаться.

Рынок также был поддержан комментариями о том, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 млн баррелей добычи нефти в сутки.