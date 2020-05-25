В США потребовали убрать свастику с могил германских военнопленных

Письмо с требованием убрать нацистскую символику с трех надгробий германских военнопленных, похороненных на территории США, направила в министерство по делам ветеранов группа американских законодателей от Республиканской и Демократической партий.

О письме стало известно в День поминовения, когда в США отдают дань памяти погибшим в войнах, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

«Вызывает глубокую тревогу и оскорбительно то, что надгробные камни со свастикой, а также с надписями, прославляющими Гитлера, остаются на национальных кладбищах, находящихся в ведении министерства по делам ветеранов», – заявила ранее член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, присоединившаяся к петиции.

Как сообщает газета, «надгробия изготовлены из того же белого камня и имеют ту же форму, что и надгробия американских военнослужащих на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном», и на них выбито изображение германского Железного креста со свастикой.

«Не знал, что участвовавшие в боях противники из стран гитлеровской коалиции захоронены на национальных ветеранских кладбищах», – привела американская газета слова ветерана ВВС США Мики Вайнштейна.

Уточняется, что Министерство по делам ветеранов не намерено убирать эти надписи.

«У нас нет планов отходить от позиции прежних администраций и тревожить эти захоронения», – привела газета слова представителя Министерства Тимоти Носала.

Как отметило издание, позиция министерства по делам ветеранов «основывается на прецедентах, таких, как Гаагские конвенции, Женевская конвенция и американское законодательство, требующее сохранения исторических памятников».

Напомним, в Калининградской области сотрудники СК подозревают местного жителя в «реабилитации нацизма» на основании того, что в День Победы он отнес букет цветов на немецкое мемориальное кладбище.