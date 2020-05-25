Девочку-подростка из Ижевска приговорили к двум годам за избиение сверстницы

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25 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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Коронавирус ведет США к социализму

Стараниями социалистки Окасио-Кортес маргинальная повестка в США постепенно становится мейнстримомФото: Edelman Alex/CNP/ABACA/Reuters
На фоне пандемии, экономического кризиса и разочарования в своем государстве среди граждан США резко увеличилась популярность социалистических идей. Немудрено: в условиях, когда четверть американцев потеряли работу, благосостояние наиболее богатых семей растет ускоренными темпами. Политическая смена Берни Сандерсу уже оформилась и требует радикальных перемен. К чему это приведет Америку?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Нам предстоит год без кино

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
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Старики-либералы хотят реванша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...
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Пандемия не приведет к появлению нового мира

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Девочку-подростка из Ижевска приговорили к двум годам за избиение сверстницы

              25 мая 2020, 19:42

              Текст: Александра Юдина

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              Девочку-подростка, которая избила свою сверстницу в лесопосадке Устиновского района Ижевска осенью 2019 года, приговорили к двум годам воспитательной колонии, сообщил в понедельник руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.

              «По ходатайству органов следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время приговором суда она осуждена к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – цитирует ТАСС Тугушева.

              Кроме того, по его словам, это – не единственное преступление, совершенное девушкой. Также были выявлены факты «совершения ею вымогательства и грабежа в отношении несовершеннолетних». Ранее она уже была судима за разбой к условному наказанию.

              Напомним, следственными органами Следственного комитета по Удмуртской Республике в октябре прошлого года была начата доследственная проверка после того, как в соцсетях появился видеоролик, на котором подростки избивают свою сверстницу.

              По данному факту была арестована 16-летняя жительница Ижевска, которая принимала участие в драке. Также, по данным управления, в избиении принимали участие трое подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Позднее в СК сообщали, что не стали возбуждать уголовное дело в отношении соучастников избиения, а в отношении 16-летней обвиняемой возбудили уголовные дела.


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