СК начал проверку после избиения девочки-подростка сверстницами в Ижевске

Следственными органами Следственного комитета по Удмуртской Республике начата доследственная проверка после того, как в соцсетях появился видеоролик, на котором подростки избивают свою сверстницу.

«По данным проверки, в социальных сетях размещен видеоролик с записью избиения группой подростков девочки-сверстницы на территории Устиновского района г. Ижевска. В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Ранее в Красноярском крае 15-летняя школьница жестоко избила 12-летнюю девочку и снимала происходящее на видео.