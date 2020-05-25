Доктор Мясников назвал симптомы болезней щитовидной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» объяснил основные симптомы самочувствия и поведения человека, указывающие на проблемы с гормоном щитовидной железы.

Гормон щитовидной железы очень важен, поскольку «заставляет нас двигаться», передает РИА «Новости» слова доктора.

«Когда гормонов много, мы худые, нервные, кричим на мужа или жену, кидаемся стульями. Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы», – отметил Мясников.

Кроме того, по словам врача, нарушения в работе щитовидной железы сопровождаются аритмией и дискомфортным сердцебиением. А у пожилых людей о проблемах с щитовидкой может свидетельствовать потеря памяти.

Также о неправильной работе гормона свидетельствуют проблемы с кожей и волосами, повышенный холестерин, неврозы и психозы, сообщил Мясников.

Ранее Мясников рассказал, при каких болях в сердце надо срочно звонить в скорую, а также напомнил о не менее опасном, чем коронавирус, вирусе иммунодефицита человека, который ежегодно уносит жизни около 1 млн человек.