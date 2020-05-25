Названы сроки действия масочного режима в России

Обязательный масочный режим необходимо будет соблюдать в ближайший месяц или два, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Главное, что нужно помнить, что в любом случае необходимо будет соблюдать требования. И скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», – сказала она на брифинге в правительстве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

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