Владелец «Спартака» Федун выписан из больницы после лечения от коронавируса

Вице-президент «Лукойла», владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, ранее госпитализированный с коронавирусом, будет продолжать лечение дома.

«Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе», – сказал Федун ТАСС.

Напомним, о госпитализации владельца «Спартака» с коронавирусной инфекцией стало известно 7 мая.