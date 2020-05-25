Главный пульмонолог Минздрава: Какая-то из создаваемых вакцин от COVID окажется успешной

Власти Москвы планируют массовое обследование горожан на коронавирус и антитела к нему. Это позволит властям лучше понимать ситуацию с распространением заболевания. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, комментируя массовую кампанию по проверке жителей столицы на COVID-19. Он также уверен, что даст результат и работа по разработке вакцины от COVID.

«Существует два вида тестов на коронавирус. Есть широко известный ПЦР. Он проводится как мазок – из зева или из носа. Положительный мазок означает наличие вирусной инфекции в настоящий момент, инфицирование, – рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Авдеев. – Российский тест на ПЦР в принципе очень надежен, но у него есть ограничения, связанные со временем и местом забора материала. Их не всегда удается соблюсти и в итоге может получиться так, что пациент болен, а тест на ПЦР не покажет наличие вируса. Получаем ложноотрицательный тест. Но к качеству самого теста это не имеет никакого отношения».

Еще есть тест на антитела, продолжил собеседник. «У пациента берут из вены кровь и тестируют антитела на иммуноглобулин. Проверяют, какой ответ организм дает на инфекцию. Иммуноглобулины М – это ранний ответ на инфекцию, а иммуноглобулины G – поздний ответ. Наличие G означает, что пациент перенес эту инфекцию, – пояснил Авдеев. – Тест на антитела позволяет выявить больше людей, перенесших инфекцию. Как известно, многие переносят COVID-19 бессимптомно, сами того не зная. Тест на антитела позволяет это обнаружить. И это очень важно для понимания масштабов заболеваемости. Чем больший охват тестами населения, тем лучше мы понимаем ситуацию».

К сожалению, добавил профессор, сегодня в стране применяются самые разные системы для детекции, для выявления антител. «Как говорила глава Минздрава Вероника Скворцова, есть хорошие, а есть плохие системы. К сожалению, этот рынок пока недостаточно регулируется», – посетовал Авдеев.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что антитела к вирусу выявлены у 12,5% из более чем 50 тыс. прошедших тестирование по новой программе жителей столицы. Это говорит о том, что у данных людей «формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу», отметил Хрипун.

В общей сложности власти столицы планируют исследовать на антитела от 3 до 6 млн человек. По словам Хрипуна, понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к следующей возможной волне коронавируса.

В середине мая Роспотребнадзор сообщал, что в России количество проведенных за сутки тестов превысило 240 тысяч. «50 тысяч тестов в Москве – это только начало большой работы, – акцентировал Авдеев. – Планируется обследование сотен тысяч жителей столицы. Уже объявлены специальные дни в поликлиниках, когда каждый желающий может сделать тест».

Профессор также напомнил, что и в других странах, и в России активно разрабатываются противовирусные препараты. «Один из новых сейчас регистрируется по ускоренной системе. То есть скоро появится еще один препарат против коронавируса отечественного производства. Что касается вакцины, то к испытаниям на людях уже приступили ученые многих стран. Успокаивает то, что работает множество компаний, в том числе российских. Какая-то из создаваемых вакцин непременно окажется успешной», – надеется Авдеев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.