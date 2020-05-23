Антитела к коронавирусу нашли у каждого восьмого прошедшего тест жителя Москвы

Антитела к коронавирусу выявлены у 12,5% из более чем 50 тыс. прошедших тестирование по новой программе жителей Москвы, заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Хрипун заявил на пресс-конференции «Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москва», проходящей в режиме онлайн, что, по предварительным данным, из более 50 тыс. обследованных у 12,5% жителей города выявлены антитела IgG. Это говорит о том, что у данных людей «формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу», передает РИА «Новости».

Он отметил, что результаты по городу колеблются – от 11,2% в ЮЗАО до 13,6% в СВАО.

Власти российской столицы планируют исследовать на антитела к коронавирусу от 3 до 6 млн человек.

«Это, конечно, беспрецедентный объем исследований», – сказал Хрипун.

По его словам, понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к следующей волне, которая, скорее всего, еще наступит.

Кроме того, с 23 мая каждые две недели москвичам будут сообщать результаты по наличию иммуноглобулина G, и каждый месяц – об уровне иммуноглобулина М.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД