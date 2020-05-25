Грузовик раздавил человека в Москве из-за сломанного домкрата

Грузовик раздавил человека из-за неисправного домкрата на юге Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«При проведении ремонта на грузовой фуре возле дома №3 на улице Кантемировская подломился домкрат, работавший мужчина погиб на месте», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.