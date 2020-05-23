США отказались считать началом холодной войны выход из ДОН

Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) не означает начало новой холодной войны, заявил помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Я не думаю, что это является новой холодной войной», – заявил О'Брайен в интервью Build, передает ТАСС. Он добавил, что США направили России аппараты ИВЛ для больных коронавирусом.

«В начале кризиса они (российская сторона) послали нам защитную одежду. В этой связи я думаю, что у нас хорошие отношения с Россией, и я думаю, что мы будем очень упорно работать над новым договором по сокращению стратегических наступательных вооружений», – добавил помощник Трампа.

Также он отметил, что выход из договора не будет иметь последствий для гражданского авиасообщения.

В четверг Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала главу американского государства за это решение. СМИ сообщили, что союзники США по НАТО на срочном совещании послов альянса призвали американскую сторону не выходить из соглашения.

Российская сторона считает, что перспектив заключения нового соглашения на замену Договора по открытому небу нет.