НАСА объявило о готовности корабля Маска к пилотируемому полету

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к пилотируемому полету 27 мая, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Он сообщил, что «предполетный обзор всех систем и подсистем завершен». Ракета-носитель «находится на стартовом столе», передает ТАСС.

Глава комиссии по оценке состояния систем корабля и ракеты-носителя Стив Джерсек сообщил, что удалось «закрыть все вопросы», существенных вопросов «по поводу каких-либо систем не возникало».

Глава программы полета МКС Кирк Ширман сообщил об участии Роскосмоса в обсуждениях, российская сторона работала с американцами «со времени первого демонстрационного полета корабля без экипажа и при подготовке к нынешнему полету обсуждали все аспекты».

Подчеркивается, что американская сторона «ответила на все вопросы» и «поддерживает отличные контакты с российскими партнерами». Ширман заявил, что «доверие, которое возникло на протяжении многих лет, дало возможность вести эти обсуждения».

К МКС отправятся астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен. Старт намечен на 23.32 мск, стыковка с МКС – на 28 мая.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала вопрос, позволит ли испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими «Союзами».

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