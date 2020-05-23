В Минздраве предсказали ослабление коронавируса второй волны

Вторая волна коронавируса окажется слабее первой, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

По ее словам, «предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости». Сам вирус «ослабевает» по «закону эпидемического процесса». Отмечается, что «у большей части населения вырабатывается иммунитет».

Малинникова сказала, что «вторые волны обычно бывают менее значимыми, чем первые, когда вирус только появляется в человеческой популяции», пишет «Парламентская газета».

Она предположила, что новый коронавирус займет «определённое место среди других вирусов, которые вызывают острую респираторную инфекцию». В качестве примера она привела грипп, отметив, что можно ожидать «каких-то эпидемиологических подъемов в осенне-зимний период»

Также Малинникова указала на вирусы SARS и MERS, с которыми уже сталкивалось человечество. Так, «SARS пропал», сейчас его почти «не обнаруживают среди других вирусов». Сегодня SARS «не вызывает серьезной заболеваемости, хотя когда-то приводил к тяжелой атипичной пневмонии».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин призвал быть готовыми к возможной новой волне коронавируса.

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