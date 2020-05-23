В Киеве от Донбасса потребовали разоружения в августе для участия в выборах

Для участия в украинских выборах в августе Донбасс должен быть демилитаризован, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Как заявил Резников в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», для проведения выборов, «согласно копенгагенскому стандарту и украинскому законодательству», в Донбассе «должна быть безопасная территория».

Для этого «где-то в августе», по его словам, должны состояться «вывод войск», «разоружение и демобилизация», передает РИА «Новости».

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Напомним, власти Украины заявили, что выборы в регионе могут быть проведены только после того, как Киев получит контроль над границей, и только в соответствии с украинскими законами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД