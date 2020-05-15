Власти Украины исключили закрепление особого статуса Донбасса в конституции

Особый статус Донбасса не закрепят в украинской конституции, заявил офис президента Украины.

На переговорах Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе «украинская сторона в очередной раз исключила» такую возможность, передает РИА «Новости».

Власти Украины заявили, что выборы в регионе могут быть проведены только после того, как Киев получит контроль над границей, и только в соответствии с украинскими законами, передает ТАСС.

Напомним, в ДНР заявили, что Киев сможет провести досрочные выборы в Донбассе, когда будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе. В частности, речь идет о закреплении особого статуса в конституции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД