На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого ребенка

На месте падения самолета в Пакистане нашли живого младенца, сообщают СМИ.

Ребенка наши живым в зоне падения самолета, передает Mirror со ссылкой на местные СМИ.

На снимках, опубликованных местным телеканалом, запечатлен спасатель, выносящий младенца из района падения воздушного судна. О состоянии родителей ребенка не сообщается.

Напомним, Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с международным аэропортом Карачи. Лайнер упал на жилые дома. Изначально сообщалось, что при катастрофе никто не выжил, но после поступили сведения, что два человека остались в живых.