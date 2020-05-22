Определены категории населения, которые будут первыми прививать от коронавируса

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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшение жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку - на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Лукашенко станет президентом в новой реальности

Лукашенко не теряет связь с реальностью, а выстраивает собственнуюФото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
В начале августа пройдут выборы президента Белоруссии, которые станут для Александра Лукашенко шестыми по счету. По тому, как выглядит предварительный список возможных кандидатов на пост главы государства, отчетливо видно, что Белоруссия сильно изменилась. Изменился и сам Александр Лукашенко, причем не в лучшую сторону. Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Украина нашла нового врага в НАТО

Численность этнических болгар в Одесской области составляет не меньше 300 тысячФото: Valentina Petrova/AP/ТАСС
В НАТО и ЕС у Украины появился еще один недруг. На сей раз Киев умудрился поссориться с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. Таким образом она не только будет разделена, но и потеряет этническое большинство в новых территориальных образованиях. Ранее Киев уже поссорился с Будапештом из-за живущих на Украине венгров. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
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Восстановление Большой России–Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
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Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

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              Определены категории населения, которые будут первыми прививать от коронавируса

              22 мая 2020, 08:39

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

              Попова заявила, что «если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения», передает РИА «Новости».

              Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля. До этого вице-премьер Татьяна Голикова назвала количество разрабатываемых в России вакцин от коронавируса.

              Между тем более половины россиян уже выразили желание сделать прививку от коронавируса.

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