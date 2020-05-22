Определены категории населения, которые будут первыми прививать от коронавируса

Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что «если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения», передает РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля. До этого вице-премьер Татьяна Голикова назвала количество разрабатываемых в России вакцин от коронавируса.

Между тем более половины россиян уже выразили желание сделать прививку от коронавируса.

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