Власти Москвы опровергли сообщения о снижении объемов онкопомощи

Информация СМИ о том, что онкологическая помощь оказывается жителям города Москвы не в полном объеме, категорически не соответствуют действительности, заявил Департамент здравоохранения Москвы.

Отмечается, что ни один городской стационар Москвы, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии коронавируса. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день, сообщается на сайте департамента.

Также в Депздраве подчеркнули, что все медицинские организации Москвы, оказывающие помощь людям с онкологическими заболеваниями, работают в своем обычном режиме.

Пациентов, которые проходили лечение в федеральных клиниках, временно перепрофилированных для госпитализации людей с коронавирусом, перевели в столичные больницы. Для этого на базе НИКИО им. Свержевского дополнительно выделили 100 коек, для некоторых пациентов с онкологией организовали проведение терапии на дому.

Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организовано проведение гормонотерапии на дому, отметили в департаменте.

«Как сообщал департамент здравоохранения ранее, на базе крупнейших московских больниц (ГКОБ №62, ГКОБ №1, ГКБ №57 имени Д. Д. Плетнева, ГКБ имени С. П. Боткина, ГКБ №40 и Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова) организованы шесть многопрофильных онкологических центров. Все эти центры продолжают оказывать помощь в обычном режиме», – напоминается в материале.

В Депздраве также добавили, что при выявлении онкологических заболеваний или их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки. Также проводится лучевая терапия, плановые хирургические вмешательства и плановая химиотерапия.