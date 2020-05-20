Названа сумма, в которую обошлось проживание дочери Навального в Стенфорде

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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

Южные Курилы, похоже, навсегда останутся только японской мечтойФото: Андрей Шапран/РИА «Новости»
Токио сделал редкий, и потому еще более демонстративный жест в адрес Москвы. В японскую «Синюю книгу по дипломатии» вновь включены так называемые Северные территории (российские Южные Курилы) как острова, якобы принадлежащие Японии. Зачем японское правительство поступает подобным образом и в какой стадии находятся переговоры по поводу территориальных претензий к России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...

Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

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              Названа сумма, в которую обошлось проживание дочери Навального в Стенфорде

              20 мая 2020, 11:47

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Проживание дочери блогера Алексея Навального Дарьи в Стэнфордском университете в США обошлось в 1,9 млн рублей. Он должен заплатить еще 8,1 млн за оставшееся время, выяснили авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

              Авторы Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» выяснили, что в Стенфорде, где учится дочь Навального, студенты могут не оплачивать обучение, если семья имеет годовой доход менее 120 тыс. долларов в год. Если же доход не превышает 60 тыс. в год, не оплачивается и проживание.

              Сама Дарья рассказала, что ей компенсирована только стоимость семестра: «Я так отправила свои финансовые документы. И мне сказали, что за обучение платить не надо».

              Так же на сайте университета опубликован перечень стандартных расходов студентов, чтобы абитуриенты использовали его в качестве ориентира при планировании расходов. Стандартные расходы за академический год составляют 36 тыс. долларов, а за весь период обучения – 144 тыс. долларов.

              Фактически ежемесячные траты составляют порядка 4 тыс. долларов в месяц, то есть 280 тыс. рублей. Выходит, что за семь месяцев обучения дочери блогера в Стенфорде с сентября и до начала карантина в марте-апреле Навальному пришлось заплатить не менее 28 тыс. долларов (1,9 млн. рублей исходя из курса 70 рублей за доллар). За оставшийся период обучения на проживание дочери Навальный должен потратить еще 8,1 млн рублей.

              При этом не учитывается то, что после того, как Дарья должна была покинуть Стенфордский университет до 30 марта в связи с коронавирусом, она осталась в США. На проживание дочери в США Навальному пришлось заплатить еще не менее 8 тыс. долларов, то есть 560 тыс. рублей.

              «Этих необоснованных трат он мог бы избежать, если бы дочь вернулась в Россию в рамках регулярного авиасообщения», – отмечают авторы канала.

              Ранее сообщалось о незаконном льготном поступлении дочери Навального в Стэнфорд.


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