Названа сумма, в которую обошлось проживание дочери Навального в Стенфорде

Проживание дочери блогера Алексея Навального Дарьи в Стэнфордском университете в США обошлось в 1,9 млн рублей. Он должен заплатить еще 8,1 млн за оставшееся время, выяснили авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Авторы Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» выяснили, что в Стенфорде, где учится дочь Навального, студенты могут не оплачивать обучение, если семья имеет годовой доход менее 120 тыс. долларов в год. Если же доход не превышает 60 тыс. в год, не оплачивается и проживание.

Сама Дарья рассказала, что ей компенсирована только стоимость семестра: «Я так отправила свои финансовые документы. И мне сказали, что за обучение платить не надо».

Так же на сайте университета опубликован перечень стандартных расходов студентов, чтобы абитуриенты использовали его в качестве ориентира при планировании расходов. Стандартные расходы за академический год составляют 36 тыс. долларов, а за весь период обучения – 144 тыс. долларов.

Фактически ежемесячные траты составляют порядка 4 тыс. долларов в месяц, то есть 280 тыс. рублей. Выходит, что за семь месяцев обучения дочери блогера в Стенфорде с сентября и до начала карантина в марте-апреле Навальному пришлось заплатить не менее 28 тыс. долларов (1,9 млн. рублей исходя из курса 70 рублей за доллар). За оставшийся период обучения на проживание дочери Навальный должен потратить еще 8,1 млн рублей.

При этом не учитывается то, что после того, как Дарья должна была покинуть Стенфордский университет до 30 марта в связи с коронавирусом, она осталась в США. На проживание дочери в США Навальному пришлось заплатить еще не менее 8 тыс. долларов, то есть 560 тыс. рублей.

«Этих необоснованных трат он мог бы избежать, если бы дочь вернулась в Россию в рамках регулярного авиасообщения», – отмечают авторы канала.

Ранее сообщалось о незаконном льготном поступлении дочери Навального в Стэнфорд.