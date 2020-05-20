Посол России в Китае объяснил критику ВОЗ

Некоторые страны используют критику деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве политического инструмента, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

«Мы видим, с большим сожалением, что вместо того, чтобы помогать ВОЗ играть свою координирующую роль в мире, некоторые силы ради мелких политических целей пытаются критиковать эту организацию, используя эту критику как средство политической борьбы. Это вызывает очень большое сожаление. Поэтому в этом вопросе Китай, Россия, другие страны мира должны объединить усилия, чтобы не позволить разрушить те координационные механизмы, которые есть, и помочь развивать эти механизмы дальше», – передает ТАСС слова Денисова.

Он также отметил, что в условиях пандемии коронавируса появляются новые возможности для развития взаимодействия в медицинской сфере.

«Так или иначе для нас открывается большое поле сотрудничества и на двусторонней основе между двумя странами, и в региональном масштабе, потому что и Китай, и Россия расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в глобальном масштабе, потому что мы – часть большого мира. Так что надо просто работать, ставя перед собой главную цель, не пытаясь отвлекаться на разного рода мелкие политические интриги», – заключил дипломат.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп обвинил организацию в том, что коронавирусом заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Позже он заявил, что США могут возобновить финансирование организации, сократив взносы до 10%.

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