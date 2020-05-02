В Подмосковье на улице нашли тело новорожденного

В подмосковном Подольске найден труп новорожденного младенца, тело обнаружили за гаражами, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«За одним из гаражей в городе Подольске в ведре, накрытым покрывалом, обнаружено тело новорожденного младенца. Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи пытаются установить мать ребенка, назначена судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве.