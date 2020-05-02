Полицейские присоединились к акции #МыВместе в Подмосковье

В Подмосковье полицейские присоединились к акции #МыВместе, чтобы поддержать медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Петрова сообщила, что в рамках акции «духовой оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Московской области посетил со специальной музыкальной программой Мытищинскую городскую клиническую больницу, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с короновирусной инфекцией, и поддержать пациентов», говорится в сообщении на портале «МВД Медиа».

Оркестр прибыл к мытищинской больнице в полном составе под руководством дирижера – заместителя начальника Культурного центра подмосковного ГУ МВД подполковника внутренней службы Кирилла Носова.

В знак признательности за ежедневный самоотверженный труд врачей музыканты исполнили программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которую вошли такие знаменитые композиции военных лет, как «Синий платочек», «Марш авиаторов», «День Победы», «Прощание славянки».

«Своим выступлением подмосковные правоохранители выразили благодарность всем, кто задействован в борьбе с пандемией – врачам, медсестрам и другому персоналу медицинских учреждений, за профессиональный подвиг, а также поддержали тех, кто находится в медицинских стационарах и на самоизоляции, и пожелали им скорейшего выздоровления», – добавила Петрова.

В ответ главврач мытищинской городской клинической больницы Андрей Третьяков от имени всего персонала поблагодарил полицейских за поддержку, которая так необходима медикам в это время.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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