Гарантии по проведению ЧЕ по футболу в Петербурге подтвердили

Гарантии российских властей по проведению матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге полностью подтверждены и будут направлены в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Матыцин сообщил, что «никаких сомнений относительно гарантий нет, они полностью подтверждены и будут направлены», передает РИА «Новости».

Он заявил также, что доигровка чемпионата России без зрителей возможна «при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров».

«В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне (потому что, насколько я понимаю, единственный шанс завершить чемпионат – начать его в конце июня), если возобновить его позволит объективная ситуация», – сказал Матыцин.

Министр подчеркнул, что «организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор». В данный момент со стороны Российского футбольного союза (РФС) ожидается предложение по протоколу организации игр.

«Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно», – добавил он.

Напомним, футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом. Руководство Российской премьер-лиги предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня.

Кроме того, Санкт-Петербург должен был принять три матча группового этапа и один четвертьфинал чемпионата Европы. В марте УЕФА объявил о переносе ЧЕ с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. При этом чемпионат оставит название Евро-2020.