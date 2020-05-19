McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудникам по всему миру

Профсоюзы пожаловались в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на систематические сексуальные домогательства в отношении сотрудников ресторанов McDonald’s

Корпорацию McDonald's обвиняют в харассменте работников ресторанов быстрого питания по всему миру, а руководство сети – в том, что оно не пытается решить проблему домогательств и гендерного насилия, пишет «Коммерсант».

Профсоюзы в жалобе указывают на многочисленные случаи домогательств, попыток изнасилования, приставаний, непристойного обнажения, требования сексуальных услуг в обмен на продвижение по карьерной лестнице, установку видеокамер в женских туалетах и т.п.

Отмечается, что наибольшее число таких инцидентов, произошло в США, Бразилию, Австралию, Францию, Великобританию, Чили и Колумбию. Профсоюзы жалуются, что McDonald's нарушает разработанные ОЭСР правила деятельности транснациональных предприятий.

При этом это первый подобный иск, поданный в ОЭСР по факту харрасмента в транснациональных компаниях. Профсоюзы подали иск в нидерландский офис ОЭСР, так как считают, что подразделение McDonald's в этой стране, является «мозговым центром» компании в Европе.

Подавать иск в США, где располагается штаб-квартира McDonald's, бесполезно, полагает объединение, так как там будет встречен с «нечистыми руками». По словам истцов, сексуальный харассмент «пронизывает все уровни корпоративного менеджмента, вплоть до высшего».

В компании McDonald's уже ответили на сообщение об иске, пообещав изучить его. В корпорации подчеркнули, что обсуждение вопроса безопасности и уважения на рабочем месте «крайне важно». McDonald's и партнеры «несут ответственность за решение этой проблемы, и твердо намерены добиваться положительных перемен».

Это уже не первый случай, когда на McDonald's жалуются по факту харассмента. В 2019 году сотрудники сети ресторанов быстрого питания в США заявили о сексуальных домогательствах со стороны своих старших коллег.