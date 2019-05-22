Работники McDonald's рассказали о сексуальных домогательствах со стороны начальников

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's в США заявили о сексуальных домогательствах со стороны своих старших коллег, сообщили американские СМИ.

Обвинения выдвинули сразу 25 сотрудников компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

По словам представителя защиты, некоторым из потерпевших всего 16 или 17 лет. Они заявили о «широком спектре неприемлемого поведения в McDonald's, в том числе недопустимых прикосновениях, непристойном поведении и комментариях со стороны руководителей. При этом многие жалобы были проигнорированы или восприняты как шутка, а некоторые из сотрудников, пожаловавшись на руководство, стали меньше работать либо были уволены. Одна из сотрудниц ресторана в Южной Каролине заявила, что эта работа стала для нее «личным адом».

В начале года McDonald's лишили прав на «Биг-Мак» в Европе.

В прошлом году московским McDonald’s выписали огромные штрафы за антисанитарию.