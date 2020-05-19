Эксперт: Сбор подписей через сеть для участия в выборах повысит интернет-культуру российских политиков

Взгляд
19 мая, вторник  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
Разделы

Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп и Нетаньяху спешат потрясти Ближний Восток

Нетаньяху очень рассчитывает на Трампа в деле приращения территории ИзраиляФото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с благословения Дональда Трампа заявил о начале реализации «Сделки века». Так в Тель-Авиве и Вашингтоне называют план, подразумевающий аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение таким образом палестино-израильского конфликта. Однако у этого плана крайне много очень опасных для Израиля подводных камней. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коронавирус уничтожает целую страну в ЕС

    Повторное заражение COVID-19: миф или нет?

    Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

      Перейти а раздел…

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

          Является ли возложение цветов на могилы солдат вермахта пропагандой нацизма?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Возбуждено первое уголовное дело из-за невыдачи доплат медикам
              Средства на выплаты медикам полностью доведены до регионовСобянин объяснил, когда москвичам разрешат гулятьМечети в России закроют на Ураза-байрамЛавров выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2»
              Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газуДепутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко и БайденаПольский генерал позавидовал модернизации танков в РоссииРоссияне начали скупать бункеры
              Путин заявил о важности обратной связи при принятии решений о поддержке населения и бизнесаМатвиенко назвала низкую смертность следствием правильности принятых в России мерКитайские СМИ: Трамп знал о коронавирусе и два месяца ничего не делалМихалков посвятил выпуск «Бесогон ТВ» Познеру и доносам 37-го года

              Главная тема


              Что означает тяжелое поражение союзника России в Ливии

              снижение заражаемости


              Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

              советские «оккупанты»


              Немецкий политолог рассказал об отношении жителей бывшей ГДР к СССР и России

              «флешки для Гааги»


              Шарий: Отмазки Гордона про Поклонскую и Стрелкова звучат жалко и смешно

              Видео

              Внутренние противоречия


              Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

              борьба с крохоборами


              За невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости

              «Адреналин и «каспер»


              Как работают парамедики в условиях эпидемии

              американское вторжение


              США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

              Первенство родной страны


              Андрей Перла: Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

              те, кто важны


              Игорь Мальцев: Эпидемия показала, кто чего стоит

              Актуальные вопросы


              Геворг Мирзаян: Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?

              Эксперт: Сбор подписей через сеть для участия в выборах повысит интернет-культуру российских политиков

              19 мая 2020, 18:30

              Текст: Олег Исайченко

              Версия для печати

              Голосование по почте давно применяется на Западе, эта технология будет отработана и в России. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя внедрение в российскую избирательную систему дистанционных технологий. По его мнению, еще одно новшество - возможность сбора подписей через сеть - повысит интернет-культуру российских политиков.

              «Голосование по почте уже давно и широко применяется во всем западном мире, от Израиля до Швейцарии и Австрии.  Это абсолютно нормальная европейская практика, и я бы тут не делал привязок к коронавирусу. Это в принципе удобно. Голосование по почте – одна из возможностей, благодаря которой больше граждан принимает участие в общественно-политической жизни страны», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

              «Тут, правда, возникают вопросы. Как добиться прозрачности голосования, и как обеспечить работу наблюдателей за выборами? Избиратель заполнил дома бюллетень, опустил его в почтовый ящик, что дальше? Пока, конечно, это технология в России не отработана, она может на начальном этапе сбоить. Все мы знаем, что «Почта России» неидеальна. Но эта технология будет отработана, право голосовать по почте у людей должно быть», – настаивает эксперт.

              «С точки зрения прозрачности голосования, мне кажется, что легитимность офлайн-голосования по почте может оказаться выше онлайн-голосования. Хакерами вскрывалась даже электронная почта Госдепа США, ФБР и так далее. Самые защищенные субъекты, лидеры мировой политики становились жертвами такого взлома. А в условиях голосования по почте, такой угрозы со стороны хакерской «культуры» просто нет. Поэтому я бы сказал, что голосование по почте более легитимно в глазах общественного мнения, чем голосование по интернету», – подчеркнул политолог. 

              Собеседник при этом напомнил, что степень информатизации в российских регионах разная. «Если Москва и Санкт-Петербург могут голосовать онлайн, то, например Тамбовская, Курганская, Оренбургская области или Якутия вряд ли могут похвастать таким же глубоким проникновением интернета», – посетовал Бондаренко.

              «Но самое главное даже не в этом. В конце концов, можно понаставить вышки связи и так далее. Главное – у нас пока нет культуры гражданского пользования интернетом. Когда ты заходишь во всемирную паутину не для того, чтобы посмотреть часы работы магазина, поиграть или посмотреть кино, а для улучшения жизни вокруг себя или выражения своей гражданской позиции. В итоге голосование по почте может оказаться для нас более демократичным и легитимным», – поделился Бондаренко.

              Эксперт отметил и еще одно новшество, которое будет, как ожидается, внесено в российское законодательство к ближайшим выборам – возможность для кандидатов собирать через Сеть до половины подписей для участия в выборах. По словам Бондаренко, это  инициатива, которая позволит значительно повысить электронную «востребованность» российских политиков.

              «Раньше многие политики не вели свои страницы в социальных сетях, не имели собственного сайта, и вообще вся их интернет-активность, в среднем по стране, оставалась не высокой, то в момент, когда до половины подписей можно будет собирать онлайн, политическая интернет-грамотность резко повысится. Каждый политик будет просто обязан завести активную страницу в социальных сетях – во «В контакте», Facebook, Instagram и так далее. Причем, для прямого диалога с избирателем желательно делать это самостоятельно, а не посредством нанятых копирайтров. В итоге повысится уровень интернет-культуры не только самих политиков, но и избирателей, граждан России. Это тоже очень важный момент», – заключил Бондаренко.  

              Напомним, во вторник Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» провела онлайн-дискуссию «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов». Обсуждались новации избирательного законодательства, в частности, внедрение в российскую избирательную систему новых технологий, учитывающих веяния времени, цифровизацию общества и ситуацию с коронавирусом. 

              Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, говоря о предварительном голосовании (праймериз) партии, заявил, что электронное голосование в современных условиях неизбежно.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Россияне смогут голосовать как по почте, так и дистанционно. 

              Замглавы правления «Ассоциации юристов России» Сергей Костенко, комментируя изменения в избирательном законодательстве, предусматривающие возможность голосования по почте, заявлял, что у власти, граждан и юридического сообщества одна задача – дать возможность максимальному количеству граждан реализовать свои избирательные права.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............