Эксперт: Сбор подписей через сеть для участия в выборах повысит интернет-культуру российских политиков

Голосование по почте давно применяется на Западе, эта технология будет отработана и в России. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя внедрение в российскую избирательную систему дистанционных технологий. По его мнению, еще одно новшество - возможность сбора подписей через сеть - повысит интернет-культуру российских политиков.

«Голосование по почте уже давно и широко применяется во всем западном мире, от Израиля до Швейцарии и Австрии. Это абсолютно нормальная европейская практика, и я бы тут не делал привязок к коронавирусу. Это в принципе удобно. Голосование по почте – одна из возможностей, благодаря которой больше граждан принимает участие в общественно-политической жизни страны», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Тут, правда, возникают вопросы. Как добиться прозрачности голосования, и как обеспечить работу наблюдателей за выборами? Избиратель заполнил дома бюллетень, опустил его в почтовый ящик, что дальше? Пока, конечно, это технология в России не отработана, она может на начальном этапе сбоить. Все мы знаем, что «Почта России» неидеальна. Но эта технология будет отработана, право голосовать по почте у людей должно быть», – настаивает эксперт.

«С точки зрения прозрачности голосования, мне кажется, что легитимность офлайн-голосования по почте может оказаться выше онлайн-голосования. Хакерами вскрывалась даже электронная почта Госдепа США, ФБР и так далее. Самые защищенные субъекты, лидеры мировой политики становились жертвами такого взлома. А в условиях голосования по почте, такой угрозы со стороны хакерской «культуры» просто нет. Поэтому я бы сказал, что голосование по почте более легитимно в глазах общественного мнения, чем голосование по интернету», – подчеркнул политолог.

Собеседник при этом напомнил, что степень информатизации в российских регионах разная. «Если Москва и Санкт-Петербург могут голосовать онлайн, то, например Тамбовская, Курганская, Оренбургская области или Якутия вряд ли могут похвастать таким же глубоким проникновением интернета», – посетовал Бондаренко.

«Но самое главное даже не в этом. В конце концов, можно понаставить вышки связи и так далее. Главное – у нас пока нет культуры гражданского пользования интернетом. Когда ты заходишь во всемирную паутину не для того, чтобы посмотреть часы работы магазина, поиграть или посмотреть кино, а для улучшения жизни вокруг себя или выражения своей гражданской позиции. В итоге голосование по почте может оказаться для нас более демократичным и легитимным», – поделился Бондаренко.

Эксперт отметил и еще одно новшество, которое будет, как ожидается, внесено в российское законодательство к ближайшим выборам – возможность для кандидатов собирать через Сеть до половины подписей для участия в выборах. По словам Бондаренко, это инициатива, которая позволит значительно повысить электронную «востребованность» российских политиков.

«Раньше многие политики не вели свои страницы в социальных сетях, не имели собственного сайта, и вообще вся их интернет-активность, в среднем по стране, оставалась не высокой, то в момент, когда до половины подписей можно будет собирать онлайн, политическая интернет-грамотность резко повысится. Каждый политик будет просто обязан завести активную страницу в социальных сетях – во «В контакте», Facebook, Instagram и так далее. Причем, для прямого диалога с избирателем желательно делать это самостоятельно, а не посредством нанятых копирайтров. В итоге повысится уровень интернет-культуры не только самих политиков, но и избирателей, граждан России. Это тоже очень важный момент», – заключил Бондаренко.

Напомним, во вторник Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» провела онлайн-дискуссию «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов». Обсуждались новации избирательного законодательства, в частности, внедрение в российскую избирательную систему новых технологий, учитывающих веяния времени, цифровизацию общества и ситуацию с коронавирусом.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, говоря о предварительном голосовании (праймериз) партии, заявил, что электронное голосование в современных условиях неизбежно.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Россияне смогут голосовать как по почте, так и дистанционно.

Замглавы правления «Ассоциации юристов России» Сергей Костенко, комментируя изменения в избирательном законодательстве, предусматривающие возможность голосования по почте, заявлял, что у власти, граждан и юридического сообщества одна задача – дать возможность максимальному количеству граждан реализовать свои избирательные права.