Эксперты признали необходимость новых технологий в избирательной системе

Внедрение новых технологий в российскую избирательную систему – серьезный шаг вперед, но законодатели учитывают веяния времени, цифровизацию общества и ситуацию с пандемией, заявили специалисты в области избирательного права в ходе онлайн-дискуссии в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

20 мая Совет Федерации рассмотрит вопросы о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Законопроекты, принятые Государственной думой, предусматривают ряд изменений избирательного законодательства, в части уточнения требований к кандидатам, совершенствования организации процедур выборов и референдумов, внедрения новых цифровых технологий, напоминает Ruposters.

Эксперты выразили уверенность, что внедрение новых цифровых технологий в избирательный процесс крайне необходимы.

«Избирательная система в государстве не должна отставать от тенденций развития современного общества. Общество стремительно цифровизируется. С каждым днем появляются различные новые сервисы, избирательная система должна не отставать, а опережать», – отметил в дискуссии профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Схожую точку зрения выразил сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Законодатель учитывает веяния времени. Надо учитывать и непростую ситуацию, связанную с пандемией и международный опыт, в частности организацию почтового голосования в Польше. Например, в Германии этот способ существует 40 лет. Никто не навязывает избирателям только голосование по почту или по интернету. Это всегда право выбора самого избирателя, гражданина и никто его право ограничить не может», – заявил эксперт.

Председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова считает, что избирательная система России принимает более гибкий характер, адаптируясь под обстоятельства времени.

В свою очередь, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов также согласился с коллегами, подчеркнув, что достоверность, равенство, свобода и честность останутся неизменными в электоральном процесса.

«Согласен с коллегами, что мы погружаемся в цифровую среду. Надо заметить, что всё в нашем электронном электоральном мире изменяется. Неизменно: возможность выбора и принципы, закреплённые на международном уровне, принципы организации выборов – свобода, равенство, достоверность, честность», – отметил он.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» провела во вторник онлайн-дискуссию «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов». Эксперты обсудили новации избирательного законодательства: какие изменения в избирательном процессе предлагаются законопроектами, как новыми правовыми решениями смогут воспользоваться участники выборов и референдумов.

Участники дискуссии также обсудили механизмы интеграции цифровых технологий в электоральный процесс, вопросы обеспечения защиты избирательных прав граждан, с учетом международного опыта и практики организации выборов и референдумов.