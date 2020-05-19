Ректор МГИМО перечислил четыре сценария развития событий в мире после пандемии

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Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

Бельгия является преуспевающей и тихой страной только с виду. Внутренние противоречия разрывают ее на части Фото: Jonas Roosens/Zuma/Global Look Press
Бельгийские врачи провели флешмоб − повернулись спинами к премьер-министру, когда ее кортеж приехал с инспекцией в одну из больниц. Столь демонстративное унижение власти не просто требование дополнительных выплат. Оно напоминает о том, что уже в скором будущем Бельгия может прекратить свое существование как единая страна. Это станет настоящим кошмаром для ЕС и для НАТО.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...

А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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              Ректор МГИМО перечислил четыре сценария развития событий в мире после пандемии

                 19 мая 2020, 12:34
              Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Специалисты МГИМО рассматривают четыре сценария развития событий в мире после пандемии коронавируса, рассказал академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

              Как пояснил Торкунов, в МГИМО с 1970-х годов существует школа сценарного анализа, в которой в текущий период рассматривают в том числе прогнозы, связанные с пандемией. «Ростки» каждого из сценариев просматриваются уже сейчас, подчеркнул он.

              Первый сценарий – избыток ресурсов и высокий уровень сотрудничества. «Представим, что кризис в мировой экономике преодолевается сравнительно быстро, новые технологии – та же цифра и биотех – обеспечивают быстрые темпы роста, а в ходе борьбы с пандемией ключевые игроки приобретают новый опыт сотрудничества. Американо-китайские отношения приходят к равновесию, основанному на взаимных экономических интересах. Удается сохранить преимущества глобализации, в том числе за счет обмена активами между крупнейшими экономическими игроками», рассказал Торкунов в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

              Так, экономический рост позволит постепенно сокращать неравенство, а в США стабилизируется внутриполитическая ситуация, американская внешняя политика станет менее импульсивной. Как отметил ректор МГИМО, при таком сценарии меняется само видение глобализации: от экспансии транснациональных корпораций, безопасность которых обеспечена единственной сверхдержавой, к широкому сотрудничеству национальных государств. Такой сценарий, по его словам, можно было бы назвать «новой глобализацией».

              Второй сценарий подразумевает мир в условиях недостатка ресурсов при низком уровне сотрудничества.

              «Мировая экономика в стагнации, американо-китайские отношения в кризисе. Растущее неравенство на фоне шока от пандемии, с которой многие государства справились плохо, обостряет социальные конфликты, – продолжил Торкунов. – Мы это видели в последнее десятилетие: американское движение Occupy Wall Street, французские «желтые жилеты», электоральные успехи на выборах «несистемных политиков» справа или слева, рост национализма и скептицизма в отношении традиционных интеграционных структур».

              Он подчеркнул, что эти тенденции проявлялись еще до вспышки коронавируса, а во время пандемии многие проблемы только усиливаются: «социальные низы» не могут получить медицинскую помощь, нарастает конфликтность и беспорядок в международной системе, санкции становятся «инструментом хищнической экспроприации». Такой сценарий можно было бы назвать «новой Великой депрессией», указал академик.

              При третьем сценарии развития событий ресурсов по- прежнему мало, но при этом сохраняется высокий уровень сотрудничества государств.

              «В моду вновь войдет идея равенства, справедливого распределения благ. При этом экономическая ситуация может оказаться слишком тяжелой для того, чтобы поддерживать политически мотивированные и дорогостоящие ограничения на международное экономическое сотрудничество», – сказал Торкунов.

              Этот «гармонический» сценарий, по его мнению, вполне возможен: «Элиты поглощены внутриполитическими проблемами и не ведут активную внешнюю политику. Между прочим, пандемия в этом плане показывает возможные траектории для такой гармонизации».

              При четвертом сценарии в мире достаточно ресурсов, но слабо международное сотрудничество.

              «Мировая экономика сравнительно быстро выздоравливает, а пандемия скорее усиливает существующие тренды, чем задает новые. Прежние региональные конфликты сохраняются. Международная конкуренция усиливается, хотя наиболее могущественные в военном отношении игроки удерживаются от самых рискованных решений, – отметил Торкунов. – Самые сильные экономики, прежде всего США и Китай, понимая, что «глобализация сломалась», стремятся создать вокруг себя техноэкономические блоки - большие сообщества государств, ориентированные на технологического лидера, обладающие эмиссионным центром, критической массой населения и высокотехнологичных компаний, достаточно емким рынком».

              В таких условиях международная торговля и инвестиции проявят тенденцию к замыканию в рамках этих техноэкономических блоков.

              «Их существование подпитывает конкуренцию между крупнейшими державами и формирует архитектуру нового полицентричного мира. Международное сотрудничество динамично внутри блоков, но сравнительно слабо между ними», – добавил академик. Ученые МГИМО называют такой сценарий «каждый – за себя», обратил внимание ректор.

              Он добавил, что вызванный пандемией коронавируса кризис простимулирует рост инвестиций в область медицины и биотехнологий, но вопрос о применении этих разработок в массовом здравоохранении будет решаться государствами по-разному.

              «У медиков и ученых, несмотря на трудности, наступило время, когда они особенно востребованы. Можно ждать роста инвестиций в медицинские и биотехнологии. Медтех и биотех и раньше считались одним из прорывных направлений будущих технологических преобразований. Сейчас они получат особый импульс», – сказал он.

              Вместе с тем Торкунов указал, что государства будут по-разному определять конечный результат таких нововведений: перед ними будет стоять выбор между разработкой и внедрением сверхдорогих и уникальных технологических решений для элиты и обеспечением здоровья всех граждан.

              По словам ректора МГИМО, текущий кризис как раз продемонстрировал, что многие системы здравоохранения плохо справляются с вызовом массовой заболеваемости, несмотря на свою способность работать с уникальными случаями и лечить тяжелые заболевания.

              «Возник вопрос, я бы сказал, о медицинском суверенитете. Многие правительства задумываются и о реформах здравоохранения с акцентом на массовый сегмент, и о разворачивании критически важных производств на собственных территориях», – добавил ректор МГИМО.

              В борьбе с коронавирусом наряду с проблемами здравоохранения на первый план также выходит вопрос о значимости государственного суверенитета. «В борьбе с эпидемией имеет значение скорее не то, насколько эффективная и высокотехнологичная у вас медицина, а то, можете ли вы организовать и поддержать карантин, минимизировав неизбежный в таких случаях ущерб для экономики и социальной сферы. Хорошо организованные государства справляются с этим вызовом лучше», – пояснил он.

              После пандемии еще одним неоднозначным вопросом для государств станет применение цифровых технологий, которые «могут придать импульс для развития, но и породить новое неравенство».

              «Для обеспечения карантинных мер во многих странах развернуты системы цифрового контроля. Правовые и этические аспекты этой практики еще предстоит оценить», – отметил Торкунов. При этом цифровая трансформация в нынешних условиях также получает новый стимул.


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