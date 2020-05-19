Минздрав отчитался о наличии коек для коронавирусных больных

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19 мая, вторник | Последнее обновление — 11:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса
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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»
Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»
«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии
Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?
Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими
Андрей Перла, Политолог
Отечественный креативный класс совершенно не готов признать первенство родной страны ни в одной отрасли человеческой деятельности. Не может русский интеллигент поверить, что среди родных осин что-то делают лучше, чем в сверкающем граде на холме. Подробности...
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Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах
Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусуПодробности...
Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
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