Власти Турции вновь ввели комендантский час из-за коронавируса

В целях борьбы с коронавирусом с 23 по 26 мая в Турции вводится комендантский час, объявил президент страны Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.

«23, 24, 25 и 26 мая во всех провинциях будет введен запрет на выход из домов. В 15 наших провинциях еще на 15 дней продлевается запрет на въезд и выезд», – сказал президент в обращении к турецкому народу, передает ТАСС.

Ранее Эрдоган заявлял, что комендантские часы в стране будут продолжаться. В частности, меры ограничения вводились с 23 по 26 апреля, аналогичные меры действовали с 1 по 3 мая. Однако затем турецкие власти начали ослаблять ограничения.