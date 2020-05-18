Россия выделила 94 млн рублей на производство COVID-тестов для других стран

Правительство выделило Роспотребнадзору более 94 млн рублей на финансирование расходов Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на производство средств диагностики коронавируса для помощи зарубежным странам.

«Выделить в 2020 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ... связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки, в размере до 94 211,63 тыс. рублей», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, МИД России должен проинформировать правительства государств-получателей о принятом решении.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре