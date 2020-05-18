На Украине решили открыть пляжный сезон в условиях короновируса

Взгляд
18 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
Разделы

«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
Перейти а раздел…

США нашли новый способ удушения Венесуэлы

Целью атаки США стали венесуэльские танкерыФото: REUTERS/Alexandra Ulmer
Пока весь мир занят борьбой с коронавирусом, США наращивают давление на Венесуэлу. У Белого дома наконец дошли руки до так называемых темных танкеров, благодаря которым Каракас обходит американские санкции. Что такое «темные» танкеры, какую роль они играют в финансировании бюджета Венесуэлы – и что способны предпринять США для борьбы с ними? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
Обсуждение: 120 комментариев

Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
    Перейти а раздел…

    Повторное заражение COVID-19: миф или нет?

    Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

    Британия заросла «русской угрозой»

      Перейти а раздел…

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

          Является ли возложение цветов на могилы солдат вермахта пропагандой нацизма?
          • Да

          • Нет

          Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса?
          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Права на бренды водки «Столичная» и «Московская» в Нидерландах арестованы по иску экс-акционеров ЮКОСа
              За расследование причин пандемии выступили более 110 странНа Украине представили свою версию визита Козака в БерлинУкраину предложили переименовать в РусьНазваны самые недооцененные города России
              Новосибирские ученые предложили новый способ тестирования на коронавирусВакцину от коронавируса успешно протестировали в ИзраилеСША собрались решить соцпроблемы Украины с помощью видеоигрПознер высказался о происхождении коронавируса
              По фактам невыплат надбавок медикам начаты следственные проверки в 19 регионахСамолет пилотажной группы «Снегири» упал на жилой дом в КанадеРоссийский юморист резко ответил на вопрос украинского блогера о КрымеМаск заявил о готовности запустить на Марс 10 тыс. ракет

              Главная тема


              США нашли новый способ удушения Венесуэлы

              распространение инфекции


              ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от коронавируса

              «стратегическая угроза»


              Россию собрались отстранить от строительства чешской АЭС

              экраноплан-ракетоносец


              Американские СМИ написали о новом российском «морском монстре»

              Видео

              бескомпромиссная позиция


              Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

              пандемия COVID-19


              Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

              громкий скандал


              Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

              критерий успешности


              Зачем России приписывают жертв от коронавируса

              Удивительный феномен


              Алексей Алешковский: Капутобесие

              Паспорт иммунитета


              Сергей Мардан: После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

              Рассчитывать только на себя


              Дмитрий Грунюшкин: На пенсию вполне можно жить

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?

              На Украине решили открыть пляжный сезон в условиях короновируса

              18 мая 2020, 12:10

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Минздрав Украины позволит открыть пляжный сезон, поскольку морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель коронавируса, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

              «В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук, и они подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым солнечным излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон на Украине», – цитирует РИА «Новости» Ляшко.

              По его словам, речной пляжный сезон также будет открыт. Главный санврач пояснил, что в пресной воде возбудитель может выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.

              «Поэтому и относительно речного пляжного сезона Минздрав также будет давать разрешение работать (пляжам) в этом сезоне отдыха», – сказал Ляшко.

              При этом пляжи не должны будут посещать люди из зоны риска – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Также украинцы должны будут соблюдать дистанцию не менее двух метров и правила личной гигиены. Обслуживающий персонал на пляжах будет обязан носить маски.

              По последним данным, число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 325, до 18 тыс. 616. 

              Ранее украинские СМИ, после обращения президента России Владимира Путина к россиянам, сообщили, что за все время пандемии коронавируса на Украине проведено всего 181 тыс. тестов, тогда как в России ежедневно тестируют около 170 тыс. человек. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............