В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник, 18 мая, на северо-востоке главного японского острова Хонсю, сообщило центральное метеорологическое управление Японии.

Данных об ущербе и пострадавших не поступало, угрозы цунами не объявлялось, передает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Мияги, глубина очага достигала около 50 километров.

Сила подземных толчков достигала четырех баллов по японской 7-бальной шкале.

Землетрясение ощущалось также в префектурах Иватэ и Фукусима.

В феврале на северо-востоке Японии, на островах Хоккайдо и в северной части острова Хонсю, произошло землетрясение магнитудой семь баллов.