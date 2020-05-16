Чичваркин рассказал, как переболел коронавирусом

Переехавший из России бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусом.

В соцсетях Чичваркин рассказал, что у него уже выработались антитела к коронавирусу, и пояснил, что переболел еще полтора месяца назад, передает «Интерфакс».

«Я поверить не мог, что это тот самый (вирус). Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться», – пояснил он.

Предприниматель отметил, что его дети не заразились коронавирусом, а сам он перенес болезнь «на ногах».

Ранее Ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова сообщила, что переболела коронавирусом и уже получила отрицательный тест на заболевание.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, какие еще российские знаменитости заразились коронавирусом.