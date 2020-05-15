Лавров отреагировал на идею о введении выездных виз для россиян

Необходимости в введении системы выездных виз для россиян в связи с пандемией коронавируса нет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право. Я не вижу никакой необходимости», – отметил министр в интервью РБК.

Он подчеркнул, что таких планов нет, и люди, которые могли бы быть причастны к подобному решению, не обсуждают такую меру.

Также Лавров отметил, что у России достаточно примеров, когда в отношении россиян Запад без всяких причин предпринимал недружественные шаги.

«Я не могу предвидеть, что еще придумают наши так называемые западные партнеры. Они умеют на ровном месте выдумывать санкции, как это бывало неоднократно и с отравлением в Солсбери, так называемое дело Скрипалей, и с малайзийским Boeing, никаких конкретных доказательств никто не представляет. Хайли лайкли, объявляются санкции», – сказал министр.

Он выразил надежду, что на Западе все-таки возобладает «чувство меры и здравый смысл, равно как и необходимость следовать в любых своих действиях нормам международного права».

По словам главы МИД, Россия не ожидает от Запада в связи с коронавирусом каких-либо недружественных шагов, но готова «к любому развитию событий».

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь таким образом изменить миропорядок.

Также глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай якобы используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов. В ответ Лавров подчеркнул, что подобные заявления не подкрепляются фактами.

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